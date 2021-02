Covid, il bollettino di oggi: 10.386 nuovi casi e 336 morti, oltre 14mila nuovi guariti (Di martedì 16 febbraio 2021) Covid bollettino oggi 16 febbraio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 10.386 i nuovi casi di positività al coronavirus e 336 i decessi nelle ultime 24 ore. I tamponi (molecolari e antigenici) processati in Italia nelle ultime 24 ore sono 274.019. Il tasso di positività scende al 3,8% dal 4,1% di ieri. (segue dopo la foto) I ricoverati in terapia intensiva sono 2.074 (-15 da ieri). I guariti sono oltre 14mila in più, in totale ad oggi in Italia hanno superato il virus 2.251.734 persone. In Campania 1.135 nuovi casi e 17 morti, stabili i ricoveri in intensiva Sono 1.135 i ... Leggi su urbanpost (Di martedì 16 febbraio 2021)16 febbraio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 10.386 idi positività al coronavirus e 336 i decessi nelle ultime 24 ore. I tamponi (molecolari e antigenici) processati in Italia nelle ultime 24 ore sono 274.019. Il tasso di positività scende al 3,8% dal 4,1% di ieri. (segue dopo la foto) I ricoverati in terapia intensiva sono 2.074 (-15 da ieri). Isonoin più, in totale adin Italia hanno superato il virus 2.251.734 persone. In Campania 1.135e 17, stabili i ricoveri in intensiva Sono 1.135 i ...

