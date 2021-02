COVID, il bollettino dell’Asl di Avellino: la mappa dei contagi in Irpinia (Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 286 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 14 persone: – 2, residenti nel comune di Atripalda; – 3, residenti nel comune di Cesinali; – 1, residente nel comune di Contrada; – 2, residenti nel comune di Montoro; – 1, residente nel comune di Moschiano; – 1, residente nel comune di Sant’Angelo dei Lombardi; – 1, residente nel comune di Sperone; – 3, residenti nel comune di Volturara Irpina. L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 286 tamponi effettuati sono risultate positive al14 persone: – 2, residenti nel comune di Atripalda; – 3, residenti nel comune di Cesinali; – 1, residente nel comune di Contrada; – 2, residenti nel comune di Montoro; – 1, residente nel comune di Moschiano; – 1, residente nel comune di Sant’Angelo dei Lombardi; – 1, residente nel comune di Sperone; – 3, residenti nel comune di Volturara Irpina. L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

