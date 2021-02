Covid: i sintomi per riconoscere la variante inglese (Di martedì 16 febbraio 2021) In tutta Europa si sta provando ad accelerare al massimo la campagna vaccinale contro il Covid-19 per neutralizzare le varianti. Occorre vaccinare più persone possibile per evitare che una delle varianti possa divenire ‘dominante’ e mettere a rischio la stessa copertura vaccinale. Nel Vecchio Continente, e di conseguenza in Italia, l’allarme maggiore è rappresentato dal VOC B.1.1.7, la cosiddetta variante inglese del virus. Che rappresenta una percentuale media del 17,8% sul numero totale dei contagi ed è caratterizzata da maggiore trasmissibilità. Un allarme ulteriore arriva ora dai consulenti del governo britannico, secondo i quali potrebbe essere fino al 70% più mortale rispetto a quelle precedenti. Più trasmissibile e più letale Proprio il governo ha pubblicato i dati raccolti dal New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory ... Leggi su quifinanza (Di martedì 16 febbraio 2021) In tutta Europa si sta provando ad accelerare al massimo la campagna vaccinale contro il-19 per neutralizzare le varianti. Occorre vaccinare più persone possibile per evitare che una delle varianti possa divenire ‘dominante’ e mettere a rischio la stessa copertura vaccinale. Nel Vecchio Continente, e di conseguenza in Italia, l’allarme maggiore è rappresentato dal VOC B.1.1.7, la cosiddettadel virus. Che rappresenta una percentuale media del 17,8% sul numero totale dei contagi ed è caratterizzata da maggiore trasmissibilità. Un allarme ulteriore arriva ora dai consulenti del governo britannico, secondo i quali potrebbe essere fino al 70% più mortale rispetto a quelle precedenti. Più trasmissibile e più letale Proprio il governo ha pubblicato i dati raccolti dal New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory ...

