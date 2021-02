Covid Friuli, 175 nuovi contagi e 10 morti: bollettino (Di martedì 16 febbraio 2021) Sono 175 i nuovi contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi. Registrati inoltre altri 10 morti. Su 5702 tamponi molecolari effettuati, la percentuale di positività è del 3,07%. Sono inoltre 2380 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 85 casi (3,57%). Scendono i ricoveri nelle terapie intensive a 60 e anche quelli in altri reparti a 396, comunica il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 2.715, con la seguente suddivisione territoriale: 609 a Trieste, 1356 a Udine, 576 a Pordenone e 174 a Gorizia. I totalmente guariti sono 58.430, i clinicamente guariti 1832, mentre calano le persone in isolamento che oggi risultano essere 9.015. ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 febbraio 2021) Sono 175 ida coronavirus inVenezia Giulia secondo ildi oggi. Registrati inoltre altri 10. Su 5702 tamponi molecolari effettuati, la percentuale di positività è del 3,07%. Sono inoltre 2380 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 85 casi (3,57%). Scendono i ricoveri nelle terapie intensive a 60 e anche quelli in altri reparti a 396, comunica il vicegovernatore con delega alla Salute delVenezia Giulia, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 2.715, con la seguente suddivisione territoriale: 609 a Trieste, 1356 a Udine, 576 a Pordenone e 174 a Gorizia. I totalmente guariti sono 58.430, i clinicamente guariti 1832, mentre calano le persone in isolamento che oggi risultano essere 9.015. ...

