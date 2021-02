Covid: Francia, 19.590 nuovi casi e 351 morti, aumentano terapie intensive (Di martedì 16 febbraio 2021) Parigi, 16 feb. (Adnkronos) - Sono 19.590 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Francia nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto la Direzione generale per la Sanità francese, annunciando il decesso in ospedale di altre 351 persone che avevano contratto il virus. Lo stesso ente ha precisato che 235 persone sono morte nelle case di cura (Ehpad) dall'ultimo conteggio effettuato venerdì scorso. La Direzione generale per la Sanità segnala, inoltre, che 26.239 pazienti sono attualmente ricoverati in ospedale a causa del coronavirus, 1.853 in più rispetto al giorno precedente. Sono state, invece, 322 le persone ricoverate in terapia intensiva nelle ultime 24 ore, per un totale di 3.348. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) Parigi, 16 feb. (Adnkronos) - Sono 19.590 idi-19 registrati innelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto la Direzione generale per la Sanità francese, annunciando il decesso in ospedale di altre 351 persone che avevano contratto il virus. Lo stesso ente ha precisato che 235 persone sono morte nelle case di cura (Ehpad) dall'ultimo conteggio effettuato venerdì scorso. La Direzione generale per la Sanità segnala, inoltre, che 26.239 pazienti sono attualmente ricoverati in ospedale a causa del coronavirus, 1.853 in più rispetto al giorno precedente. Sono state, invece, 322 le persone ricoverate in terapia intensiva nelle ultime 24 ore, per un totale di 3.348.

