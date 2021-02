Covid Emilia, 968 nuovi contagi e 35 morti: bollettino (Di martedì 16 febbraio 2021) Sono 968 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia-Romagna secondo il bollettino di oggi. Registrati inoltre altri 35 morti. Dall’inizio dell’epidemia, nella Regione si sono registrati 238.074 casi di positività, 34.678 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è scesa al 2,8%. Così ripartiti i 35 nuovi decessi: 12 in provincia di Bologna (8 uomini di 70, 71, 77, due di 81, uno di 87, 88 e 102 anni, e 4 donne di 68, 90 e due di 93 anni); 7 in provincia di Forlì-Cesena (4 donne di 72, 90, 93 e 95 anni e 3 uomini di 79, 80 e 87 anni); 4 in provincia di Modena (due uomini di 74 e 81 anni e 2 donne di 82 e 93 anni), 3 in provincia di Piacenza ( tre donne di 59, 83 e 88 anni). Ancora, 3 a Reggio ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 febbraio 2021) Sono 968 ida coronavirus in-Romagna secondo ildi oggi. Registrati inoltre altri 35. Dall’inizio dell’epidemia, nella Regione si sono registrati 238.074 casi di positività, 34.678 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale deipositivi sul numero di tamponi fatti da ieri è scesa al 2,8%. Così ripartiti i 35decessi: 12 in provincia di Bologna (8 uomini di 70, 71, 77, due di 81, uno di 87, 88 e 102 anni, e 4 donne di 68, 90 e due di 93 anni); 7 in provincia di Forlì-Cesena (4 donne di 72, 90, 93 e 95 anni e 3 uomini di 79, 80 e 87 anni); 4 in provincia di Modena (due uomini di 74 e 81 anni e 2 donne di 82 e 93 anni), 3 in provincia di Piacenza ( tre donne di 59, 83 e 88 anni). Ancora, 3 a Reggio ...

