Covid, Diana Bracco: 'Industria farmaceutica ha fatto miracoli' (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb. (Adnkronos Salute) - "L'Industria farmaceutica ha reagito in modo straordinario, tenendo sempre aperti gli stabilimenti nella massima sicurezza e garantendo così l'arrivo puntuale dei farmaci a medici e pazienti. E poi ha fatto uno sforzo eccezionale nella ricerca di nuove cure. Un anno fa, all'inizio della pandemia, nessuno avrebbe immaginato che in così poco tempo ci fossero così tanti tipi di vaccini disponibili. Un successo, quasi un miracolo, frutto della ricerca scientifica globale supportata al meglio dalle istituzioni". A sottolineare così l'impatto che ha avuto la crisi pandemica sul settore farmaceutico è Diana Bracco, presidente e Ceo del Gruppo Bracco che con il suo stabilimento di Torviscosa è una delle più importanti industrie del settore farmaceutico del ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb. (Adnkronos Salute) - "L'ha reagito in modo straordinario, tenendo sempre aperti gli stabilimenti nella massima sicurezza e garantendo così l'arrivo puntuale dei farmaci a medici e pazienti. E poi hauno sforzo eccezionale nella ricerca di nuove cure. Un anno fa, all'inizio della pandemia, nessuno avrebbe immaginato che in così poco tempo ci fossero così tanti tipi di vaccini disponibili. Un successo, quasi un miracolo, frutto della ricerca scientifica globale supportata al meglio dalle istituzioni". A sottolineare così l'impatto che ha avuto la crisi pandemica sul settore farmaceutico è, presidente e Ceo del Gruppoche con il suo stabilimento di Torviscosa è una delle più importanti industrie del settore farmaceutico del ...

