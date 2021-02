Covid, Crisanti: “Ricciardi fa bene a sollevare l’allarme, politici sempre in ritardo” (Di martedì 16 febbraio 2021) ROMA – ”L’agenda non la decidono né i politici né gli esperti: la decide il virus. Finché non lo controlliamo la realtà è questa. Bisogna mettersi l’anima in pace su questa cosa. Quindi ha fatto benissimo Ricciardi a sollevare l’allarme su questa problematica perché i politici, in genere, si sono, nel passato anche, mossi sempre in ritardo. Sempre”. Lo ha dichiarato il prof. Andrea Crisanti, Direttore di Microbiologia e Virologia dell’A. O. Università di Padova, ad Agorà Rai Tre, condotto da Luisella Costamagna, con riferimento alle parole di Walter Ricciardi. Leggi su dire (Di martedì 16 febbraio 2021) ROMA – ”L’agenda non la decidono né i politici né gli esperti: la decide il virus. Finché non lo controlliamo la realtà è questa. Bisogna mettersi l’anima in pace su questa cosa. Quindi ha fatto benissimo Ricciardi a sollevare l’allarme su questa problematica perché i politici, in genere, si sono, nel passato anche, mossi sempre in ritardo. Sempre”. Lo ha dichiarato il prof. Andrea Crisanti, Direttore di Microbiologia e Virologia dell’A. O. Università di Padova, ad Agorà Rai Tre, condotto da Luisella Costamagna, con riferimento alle parole di Walter Ricciardi.

