Covid | Colombia | vaccinazioni al via domani

La Colombia darà il via domani alla sua campagna di immunizzazione contro il coronavirus anziche' sabato come era originariamente previsto: lo ha reso noto il presidente del Paese Ivan Duque.

La Colombia ha ricevuto ieri la prima consegna di 50mila dosi del vaccino Pfizer - BioNTech. Secondo i dati dell'Università Johns Hopkins, ad oggi il Paese conta 2.198.549 casi di contagio e 57.786 ...

339.328 contagi e 8.035 morti. Questo il bilancio della pandemia da Covid-19 a livello planetario in 24 ore, dalle 6.30 di ieri mattina alla stessa ora odierna, secondo l’autorevole database della Joh ...

