Covid | Campania | isolata variante mai descritta in Italia

Si chiama B.1.525, e fin qui aveva fatto registrare 32 casi in Gran Bretagna, e pochi contagi in Nigeria. Non conosciamo né il suo potere di infezione, né altre sue caratteristiche. Una nuova variante del Covid-19, mai riscontrata prima d'ora in Italia, è stata individuata in Campania. Si chiama B.1.525, e fin qui aveva fatto registrare 32 casi in Gran Bretagna, e pochi contagi in Nigeria, Danimarca e Stati Uniti. La nuova variante La particolare mutazione del coronavirus è stata individuata nell'ambito di una ricerca dell'Istituto Pascale e dell'Università

