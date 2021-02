sardanews : Covid, brusco aumento terapie intensive Abruzzo, occupato 34% - divorex82 : RT @AnsaAbruzzo: Covid, brusco aumento terapie intensive Abruzzo, occupato 34% - motamanet : RT @AnsaAbruzzo: Covid, brusco aumento terapie intensive Abruzzo, occupato 34% - AnsaAbruzzo : Covid, brusco aumento terapie intensive Abruzzo, occupato 34% - radiolaquila1 : Covid: brusco aumento delle terapie intensive in Abruzzo, occupato il 34% -

Ultime Notizie dalla rete : Covid brusco

Agenzia ANSA

Al completo da giorni ilHospital: decine i pazienti trasferiti in altre strutture. Ricoverati anche 30enni e 40enni con sintomi importanti. .Caccia alle varianti del; il traffico a Pescantina con le code di camionisti per il tampone; la banda di rapinatori arrestati dagli agenti delle volanti; ilcalo dei matrimoni a Legnago a causa della pandemia; "...Caccia alle varianti del Covid; il traffico a Pescantina con le code di camionisti per il tampone; la banda di rapinatori arrestati... Scopri di più ...Rapido aumento delle terapie intensive in Abruzzo, che passano dalle 57 di ieri alle 64 di oggi: sono sette in più, al netto di decessi, dimissioni e 11 nuovi ricoveri. (ANSA) ...