Covid, bollettino Italia: 336 morti e oltre 10mila nuovi contagi (3mila più di ieri) (Di martedì 16 febbraio 2021) oltre tremila contagi più di ieri, in tutt'Italia, secondo il Ministero della salute. Sono infatti10.386 i positivi al test del coronavirus in nelle ultime 24 ore, oggi 16 febbraio, secondo i dati del ministero della Salute. ieri erano stati 7.351. In crescita anche il numero dei morti: oggi ne sono stati registrati 336 L'articolo proviene da Firenze Post.

