Covid Abruzzo | oggi 493 nuovi casi e 7 morti | il bollettino

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 16 febbraio 2021) Sono 493 icontagi da Coronavirus insecondo ilreso noto. Da ieri sono stati registrati altri 7. Da inizio emergenza idinella Regione sono stati 48791. Nel numero dei positivi sono compresi anche 34905 dimessi o guariti che da ieri sono stati 158. Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 685912 tamponi molecolari e 177086 test antigenici. Il tasso di positività è al 4.9%. In terapia intensiva 64 pazienti, mentre i ricoverati in ospedale sono 535. Del totale deipositivi, 12739 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila, 11683 in provincia di Chieti, 11900 in provincia di Pescara, 11887 in provincia di Teramo, 407 fuori regione e ...