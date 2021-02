Covid a scuola, l’Associazione Presidi: “Personale con doppia mascherina” (Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – Continuano ad aumentare i contagi da coronavirus all’interno delle scuole campane, così come in tutte quelle italiane. Per questo motivo che l’Associazione Nazionale dei Presidi dei plessi ha richiesto l’uso della doppia mascherina al Personale scolastico. Queste le parole del presidente dell’Associazione Presidi Antonello Giannelli a Sky Tg24: “L’obiettivo è tornare in classe al 100% ma il problema è se sia possibile. Tanto più con la variante inglese che sembra molto aggressiva dal punto di vista dei contagi. Ad oggi è molto difficile pensare al rientro al 100% ma è certamente un obiettivo di lungo termine. “L’anno prossimo dovremmo avere tutta la popolazione scolastica in classe, anche per questo abbiamo chiesto un’accelerazione ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – Continuano ad aumentare i contagi da coronavirus all’interno delle scuole campane, così come in tutte quelle italiane. Per questo motivo cheNazionale deidei plessi ha richiesto l’uso dellaalscolastico. Queste le parole del presidente delAntonello Giannelli a Sky Tg24: “L’obiettivo è tornare in classe al 100% ma il problema è se sia possibile. Tanto più con la variante inglese che sembra molto aggressiva dal punto di vista dei contagi. Ad oggi è molto difficile pensare al rientro al 100% ma è certamente un obiettivo di lungo termine. “L’anno prossimo dovremmo avere tutta la popolazione scolastica in classe, anche per questo abbiamo chiesto un’accelerazione ...

