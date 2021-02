Covid | a Pescara | Montesilvano | Spoltore e Città Sant’Angelo Scuole Chiuse

(Di martedì 16 febbraio 2021) L’istituto superiore di sanità lancia un allarme riguardo la crescita esponenziale delnelle ultime settimane. “Nel contesto italiano, in cui la vaccinazione delle categorie di popolazione più fragile sta procedendo rapidamente ma non ha ancora raggiunto coperture sufficienti, la diffusione di varianti a maggiore trasmissibilità può avere un impatto rilevante se non vengono adottate

SkyTG24 : Covid, boom di contagi a Pescara: “65% dovuto a variante inglese, ricoverati anche 30enni” - MediasetTgcom24 : Impennata di contagi a Pescara: 65% dovuto a variante inglese #covid - fanpage : Allarme variante Covid: a Pescara tutte le scuole chiuse fino al 28 febbraio - lalitapetila : RT @SkyTG24: Covid, boom di contagi a Pescara: “65% dovuto a variante inglese, ricoverati anche 30enni” - infoitinterno : COVID Variante dilaga a Pescara, record casi. Scuole chiuse fino al 28 febbraio -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Pescara

Il Sole 24 ORE

In materia di contenimento da, sono state rilevate ulteriori 22 irregolarità. Erano assenti i ... Lecce, Ancona, Latina, Catania, Genova, Firenze, Torino,e Bari."La situazione che ci è stata illustrata dai medici è delicatissima " riferisce il sindaco diCarlo Masci " perché la variante inglese delci sta colpendo in maniera importante e il ...Controlli dei Nas nelle guardie mediche anche in Abruzzo. Tre responsabili delle Asl sono stati segnalati per aver mantenuto in attività altrettanti sedi eroga ...La variante inglese dilaga in Abruzzo, ed in particolare a Pescara, dove il 65% dei nuovi casi è collegato alla nuova mutazione del virus.