Covid | a Napoli variante nuova | mai vista in Italia Scoperta in un viaggiatore di ritorno dall’Africa

E' stata Scoperta a Napoli, da Istituto Pascale e l'Università Federico II, una nuova variante del Covid-19, finora mai individuata in Italia. Lo fa sapere la Regione Campania attraverso un comunicato, dove si spiega chde di questa variante, al momento, non si conoscono il potere di infezione, né altre sue caratteristiche come accade per molte varianti rare del virus. Si chiama B.1.525 L'articolo proviene da Firenze Post.

