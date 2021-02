Covid | a a Salerno da domani screening con tamponi molecolari nelle scuole 

Leggi su ildenaro

(Di martedì 16 febbraio 2021) Al viala campagna discuole dia scuola: questo il nome del progetto lanciato dal sindaco di, Vincenzo Napoli, in accordo con il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e in collaborazione con la fondazione Ebris, che prevede una campagna di-19, riservata, in una prima fase, agli studenti, ai dirigenti, ai docenti e agli operatori scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Accertata la disponibilità dei soggetti istituzionali coinvolti, è intenzione del Comune proseguire loanche per gli istituti scolastici di secondo grado e per i più piccoli, in questo ultimo caso, a mezzo...