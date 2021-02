Covid-19, in Alto Adige da lunedì nuova stretta: le scuole continueranno con la Dad (Di martedì 16 febbraio 2021) In Alto Adige, già in lockdown fino al 28 febbraio, da lunedì molto probabilmente ci sarà una stretta sulle misure anti-contagio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 16 febbraio 2021) In, già in lockdown fino al 28 febbraio, damolto probabilmente ci sarà unasulle misure anti-contagio. L'articolo .

FrancescoLollo1 : Governo degli migliori? #Speranza, in un Paese con il più alto tasso di mortalità da Covid in Europa? Che ha sosten… - FrancescoLollo1 : Se aumentano sbarchi è colpa di #Lamorgese. Se registriamo il più alto numero di morti #Covid in rapporto alla popo… - orizzontescuola : Covid-19, in Alto Adige da lunedì nuova stretta: le scuole continueranno con la Dad - MaurilioVitto : RT @lauranaka: Dopo digiuno-dieta ferrea, azionisti Intesa SanPaolo si preparano a maxi cedola, sarà la più ghiotta tra banche #Italia e Sp… - pelias01 : RT @lauranaka: Dopo digiuno-dieta ferrea, azionisti Intesa SanPaolo si preparano a maxi cedola, sarà la più ghiotta tra banche #Italia e Sp… -