Covid-19, il bollettino del Ministero Della Salute del 16 Febbraio 2021 (Di martedì 16 febbraio 2021) Il Ministero Della Salute ha reso noti, tramite il consueto bollettino, i dati dell’epidemia da Covid-19 aggiornati al 16 Febbraio. ARTICOLO IN AGGIONAMENTO – PREMERE F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 16 febbraio 2021) Ilha reso noti, tramite il consueto, i dati dell’epidemia da-19 aggiornati al 16. ARTICOLO IN AGGIONAMENTO – PREMERE F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it.

SkyTG24 : Covid Lombardia, Moratti: 'Vaccini? Per over 80 non c'è da aver fretta'. DIRETTA - Adnkronos : ?? #Covid #Puglia, oggi 694 casi e 34 morti: bollettino 16 febbraio - zazoomblog : COVID il bollettino dell’Asl di Avellino: la mappa dei contagi in Irpinia - #COVID #bollettino #dell’Asl - infoitinterno : Covid Lazio, il bollettino. D'Amato: «La variante inglese si affaccia nel Lazio» - occhio_notizie : #Covid: oggi nessun decesso al San Pio di Benevento -