Covid-19, il bollettino del 16 febbraio: oltre 10mila casi con 336 morti (Di martedì 16 febbraio 2021) Secondo i dati del nuovo bollettino i contagi sono odierni sono 10.386 a fronte di 274.019 tamponi (molecolari+antigenici). Il tasso di positività scende al 3,79%. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 16 febbraio 2021) Secondo i dati del nuovoi contagi sono odierni sono 10.386 a fronte di 274.019 tamponi (molecolari+antigenici). Il tasso di positività scende al 3,79%. L'articolo .

