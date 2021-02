Covid-19 | il 22% degli under-16 è sempre online | così gaming e nuovi social diventano un antidoto alla solitudine

(Di martedì 16 febbraio 2021) Sono le evidenze di uno studio, realizzato su un campione di ragazzi dai 12 ai 16 anni, dell’AssociazioneWarning. Nell’anno della pandemia esplodono TikTok e le piattaforme legate ai giochi. Mentre una percentuale di adolescenti denuncia di essere rimasta vittima di episodi di Revenge Porn.meno piazze e strade reali,più piattaforme virtuali. La pandemia ha ridisegnato radicalmente gli spazi di incontroadolescenti e fornito una netta accelerazionedigitalizzazione delle loro esistenze. La conferma viene dall’ultimo report dell’Osservatorio Scientifico sull’Educazione digitale diWarning, associazione che da anni si batte per una corretta educazione digitale, attraverso una rete capillare di formatori-volontari in tutta ...

you_trend : ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend scende a 56, ieri era 57 Nota metodologica completa… - Persona49939620 : RT @sole24ore: Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, martedì #16febbraio: il #debito italiano balza a +159 #miliardi nel 2020. #Covid,… - palmiottid : RT @sole24ore: Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, martedì #16febbraio: il #debito italiano balza a +159 #miliardi nel 2020. #Covid,… - RobRe62 : RT @sole24ore: Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, martedì #16febbraio: il #debito italiano balza a +159 #miliardi nel 2020. #Covid,… - MilanoStremitz1 : RT @sole24ore: Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, martedì #16febbraio: il #debito italiano balza a +159 #miliardi nel 2020. #Covid,… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 22%

...è stato sanzionato amministrativamente per aver violato le misure di contenimento del- 19 ...luoghi aperti al pubblico e per spostamenti non consentiti al di fuori dei limiti orari delle ore:...È calato Francesco , quale omaggio a papa Bergoglio: infatti, nell'anno del, non risulta fra ... Enea (38), Achille (19); e quelli biblici, da Noah (27) a Elia (). Infine, balza all'occhio la ...Considerazione sostanzialmente analoghe riguardano il Piemonte, mentre i nostri ‘vicini di casa’ vivono una situazione diametralmente opposta. Il ‘caso’ Lombardia «Se analizziamo l’incidenza dei nuovi ...La vicinanza e l’affetto al collega espresso dal Comando di Lucca «Questo virus ci sta portando via molti cari, a lui l’abbraccio di tutti noi che siamo in divisa» ...