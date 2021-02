Covid-19, contro le varianti l’unica protezione è la mascherinaFFP2 (Di martedì 16 febbraio 2021) "Indossare sempre mascherine FFP2 per proteggere se stessi e gli altri". È la raccomandazione che arriva da Francesco Broccolo, microbiologo dell'Università Milano-Bicocca, intervistato da SkyTg24 sulla cosiddetta variante inglese del Covid. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 16 febbraio 2021) "Indossare sempre mascherine FFP2 per proteggere se stessi e gli altri". È la raccomandazione che arriva da Francesco Broccolo, microbiologo dell'Università Milano-Bicocca, intervistato da SkyTg24 sulla cosiddetta variante inglese del. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Covid contro I palestinesi accusano: Israele blocca arrivo dei vaccini a Gaza

L'Autorità nazionale palestinese e Hamas hanno accusato Israele di aver bloccato l'arrivo di 2.000 dosi di vaccino riservate al personale sanitario in prima linea contro il Covid - 19 nella Striscia di Gaza. Il governo di Tel Aviv, dopo molte pressioni internazionali, a partire dall'Onu che aveva richiamato Israele ai suoi doveri di potenza militare occupante, ...

QUELLA STRAGE SILENZIOSA NELLE CASE DI RIPOSO ?

Tuttavia, tutti questi anziani non mostravano nessuno dei sintomi noti di COVID - 19, cioè i ... Gli era sembrata una battaglia solitaria e inutile contro la morte, come se ' le persone sapessero che la ...

Covid: studio su farmaci per il tumore seno contro il virus Agenzia ANSA Covid, altri due medici morti: sono Giuseppe Basso e Carlo De Luca. Il bilancio sale a 319

Si aggrava il bilancio dei medici morti durante la pandemia da Covid: sono 319 le vittime registrate dalla Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo).

Diciannovenne si spaccia per medico e cura i malati di Covid: un giovane paziente muore

Alcuni giorni fa, è stata presentata alla Procura della Repubblica della città argentina di Río Cuarto una denuncia per negligenza nei confronti del ...

