Covid-19, Alto Adige: al via le vaccinazioni per il personale scolastico (Di martedì 16 febbraio 2021) Diramata la circolare con le informazioni necessarie per accedere alla prima tranche della campagna vaccinale per il personale scolastico, il cui inizio è previsto nel fine settimana del 20 e 21 febbraio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 16 febbraio 2021) Diramata la circolare con le informazioni necessarie per accedere alla prima tranche della campagna vaccinale per il, il cui inizio è previsto nel fine settimana del 20 e 21 febbraio. L'articolo .

FrancescoLollo1 : Governo degli migliori? #Speranza, in un Paese con il più alto tasso di mortalità da Covid in Europa? Che ha sosten… - FrancescoLollo1 : Se aumentano sbarchi è colpa di #Lamorgese. Se registriamo il più alto numero di morti #Covid in rapporto alla popo… - nicmocci : RT @gzibordi: in Israele il 68% della popolazione è vaccinata. La campagna in massa è iniziata il 19 dic. Qui vedi l'andamento dei pazienti… - ashtroman_ : RT @gzibordi: in Israele il 68% della popolazione è vaccinata. La campagna in massa è iniziata il 19 dic. Qui vedi l'andamento dei pazienti… - milaneese : Per dirvi il volume di espressività (ahem) della mia vicina di sotto, ha appena commentato l'intervento del Tg1 sul… -