Covid: 10.386 nuovi casi e 336 morti, il tasso di positività giù al 3,8% (Di martedì 16 febbraio 2021) AGI - Sono 10.386 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 7.351 di ieri, ma con molti più tamponi: 274.019, circa 95mila in più. Tanto che il tasso di positività scende ancora, da 4,1% al 3,8% di oggi. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I decessi invece sono in aumento, 336 (ieri 258), per un totale di 94.171 vittime da inizio epidemia. Dopo due giorni di aumento (legato però anche all'effetto weekend, quando le dimissioni sono fisiologicamente di meno) tornano a scendere anche le terapie intensive, 15 in meno (ieri +4), con 154 ingressi del giorno, e sono 2.074 in tutto. In calo anche i ricoveri ordinari, 52 in meno (ieri +66), per un totale di 18.463. La regione con più casi è la Lombardia (+1.696), seguita da Campania (+1.135), Emilia Romagna ... Leggi su agi (Di martedì 16 febbraio 2021) AGI - Sono 10.386 iin Italia nelle ultime 24 ore, contro i 7.351 di ieri, ma con molti più tamponi: 274.019, circa 95mila in più. Tanto che ildi positività scende ancora, da 4,1% al 3,8% di oggi. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I decessi invece sono in aumento, 336 (ieri 258), per un totale di 94.171 vittime da inizio epidemia. Dopo due giorni di aumento (legato però anche all'effetto weekend, quando le dimissioni sono fisiologicamente di meno) tornano a scendere anche le terapie intensive, 15 in meno (ieri +4), con 154 ingressi del giorno, e sono 2.074 in tutto. In calo anche i ricoveri ordinari, 52 in meno (ieri +66), per un totale di 18.463. La regione con piùè la Lombardia (+1.696), seguita da Campania (+1.135), Emilia Romagna ...

repubblica : ?? Covid, 10.386 nuovi casi in Italia nelle ultime 24 ore e 336 morti - Agenzia_Ansa : Sono 10.386 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Sa… - infoitsalute : Bollettino Coronavirus Italia, oggi 10.386 contagi su 274.019 tamponi e 336 morti per Covid: i dati di martedì 16 f… - stop_fake_news_ : AGI - Sono 10.386 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 7.351 di ieri, ma con molti più tampon… - aitaliamoci : RT @MediasetTgcom24: Covid, 10.386 nuovi casi su 274mila tamponi e 336 morti #Covid -