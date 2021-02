Cosmetici per uomo | capriccio o necessità?

Leggi su romadailynews

(Di martedì 16 febbraio 2021) Oggi, quasi tutti i marchi dioffronospeciali per uomini. In cosa differiscono da quelle per le donne? Ed è davvero così necessario per gli uomini, come ci assicurano i produttori? Numeri e fatti Prodotti per e dopo la rasatura, lozioni e tonici, creme contorno occhi, per viso, contro le rughe, per la protezione e idratazione … Gli scaffali dei negozi moderni sono pieni di questi prodotti. Ida, come una classe separata, sono apparsi sul mercato circa 15 anni fa, e il segmento di questo mercato è in realtà molto piccolo: non rappresenta più del 6% del volume mondiale totale di prodotti. Non sorprende che lo sviluppo di questo segmento sia espresso in numeri in modo molto significativo. Allo stesso tempo, l’interesse per i...