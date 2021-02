Cosenza | 17 arresti | colpito il clan della ‘Ndrangheta Forestano

(Di martedì 16 febbraio 2021) Brutto colpo per il‘Ndragheta deiche ha subito, stamane, 17effettuati dalla Polizia di Stato. Associazione a delinquere di stampo mafioso, riciclaggio di denaro, estorsione e intestazione fittizia sono i reati che hanno indotto il Gip del Tribunale di Catanzaro, su richiestaDirezione Distrettuale Antimafia, a emanare un provvedimento restrittivo nei confronti dei componenti deloperativo a Cassano Ionio e in tutta la Sibaritide. Nel corso di una conferenza stampa che si terrà oggi alle ore 11, nella Questura di, verranno comunicati tutti i dettagli del caso. A occuparsiquestione saranno il procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri, il procuratore aggiunto ...

PrimaCommunica2 : Cosenza, colpo alla 'Ndrangheta con 17 arresti della Polizia al clan Forastefano per riciclaggio ed estorsioni - ilquotidianoweb : #Ndrangheta, colpo contro il clan #Forastefano di #Cosenza: 17 arresti - RCN_101 : 'Ndrangheta, blitz contro il clan Forastefano operante a Cassano all'Ionio e in tutta la Sibaritide: 17 arresti.… - antoninobill : ’Ndrangheta: colpo ai clan Forastefano e Abbruzzese, 17 arresti nella Sibaritide - arcangelobado : ’Ndrangheta: colpo ai clan Forastefano e Abbruzzese, 17 arresti nella Sibaritide -

Ultime Notizie dalla rete : Cosenza arresti

Colpo alla 'ndrangheta del Cosentino, con un'operazione della Polizia di Stato che sta eseguendo 17fra persone ritenute legate e vicine al potente clan della 'ndrangheta dei Forastefano,operante a Cassano e nel territorio della Sibaritide. Nell'ambito dell'operazione,sono stati anche ...In azione la squadra mobile die il Servizio centrale operativo.Duro colpo alla cosca della ‘ndrangheta dei Forastefano, operante a Cassano e nel territorio della Sibaritide, in provincia di Cosenza. 17 presunti esponenti della mafia calabre ...Associazione a delinquere, estorsione, riciclaggio, intestazione fittizia di beni i reati contestati. Tra le persone coinvolte anche un commercialista e un noto avvocato. Sequestrati beni per oltre 10 ...