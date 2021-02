Cortina | Marta Bassino trionfa nel parallelo | prima medaglia all' Italia

Agenzia_Ansa : Cortina 2021 - L'azzurra Marta Bassino ha vinto la medaglia d'oro nel gigante parallelo dei mondiali di sci di Cort… - Corriere : ??Marta Bassino vince il parallelo femminile ai Mondiali di Cortina ed è oro - Agenzia_Ansa : Mondiali di Cortina, le azzurre Marta Bassino e Federica Brignone hanno passato gli ottavi del gigante a parallelo… - 53d067871e5348d : Finalmente, ai Mondiali di Cortina ci pensa Marta Bassino a regalarci il primo oro nel parallelo. Bravissima - raffaeledegni1 : RT @Esercito: Grandissima la nostra atleta 1º C.le Magg. Marta Bassino che ai Mondiali di #Cortina2021 ha conquistato la medaglia d’oro ?? n… -

Ultime Notizie dalla rete : Cortina Marta

d'Ampezzo, 16 febbraio 2021 -Bassino conquista la medaglia d'oro nel parallelo femminile ai Mondiali di. L'azzurra ha vinto contro la Liensberger in una finale incredibile, ...Prima medaglia per l'Italia in questa rassegna iridataBassino ha vinto la medaglia d'oro nel gigante parallelo ai Mondiali di sci di2021. La 24enne piemontese sale sul gradino più alto del podio dopo aver battuto l'austriaca Katharina ...Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...È arrivato il giorno dell’Italia al Mondiale di Cortina. E che giorno. Ce lo ha regalato Marta Bassino che al traguardo di Rumerlo ha trionfato nel parallelo. Una gara appassionante e sofferta ...