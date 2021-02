Cortina 2021 | Salvini | ‘Marta Bassino trionfo italiano’

Agenzia_Ansa : Cortina 2021 - L'azzurra Marta Bassino ha vinto la medaglia d'oro nel gigante parallelo dei mondiali di sci di Cort… - Gazzetta_it : #Cortina 2021, gigante parallelo: #MartaBassino è d’oro! - Corriere : ??Marta Bassino vince il parallelo femminile ai Mondiali di Cortina ed è oro - Gianluc96256115 : RT @assprodida: Le #FrecceTricolori sorvolano il cielo di #Cortina2021 Con l'auspicio di tornare presto ad assistere e gioire insieme ad og… - Sevenpress : Cortina 2021, 33 ragazzi campani curano le piste del Mondiale -

Ultime Notizie dalla rete : Cortina 2021

Marta Bassino ha vinto la medaglia d'oro nello slalom parallelo : prima medaglia e, appunto, primo oro per l'Italia ai Mondiali di sci. Un successo condiviso con l'austriaca Katharina Liensberger: vittoria ex aequo "sfidando" un regolamento che in semifinale aveva concesso alla sciatrice piemontese la qualificazione ai ...Ci è voluta una nuova disciplina, inserita nel programma iridato proprio a, per ottenere la sospirata medaglia con un finale tiratissimo al fotofinish contro l'austriaca Katharina ...Marta Bassino è raggiante dopo la medaglia d'oro nel gigante parallelo. La prima medaglia della sua giovane carriera e la prima della spedizione azzurra a Cortina. "Oggi ho solo cercato di dare il ...Roma, 16 feb. (Adnkronos) – “Campionessa del mondo! Marta Bassino vince la medaglia d’oro nel parallelo ai Mondiali di Cortina2021. Trionfo italiano”. Lo scrive su Twitter Matteo Salvini.