Cortina 2021 | Malagò | ' Sventola finalmente il tricolore | fantastica Bassino'

Agenzia_Ansa : Cortina 2021 - L'azzurra Marta Bassino ha vinto la medaglia d'oro nel gigante parallelo dei mondiali di sci di Cort… - Corriere : ??Marta Bassino vince il parallelo femminile ai Mondiali di Cortina ed è oro - repubblica : ?? Sci, Mondiali di Cortina: prima medaglia per l'Italia, Marta Bassino conquista l'oro nel gigante parallelo - cortina2021 : Ore 18.30 live da Casa Veneto sul canale #YouTube di #Cortina2021 Jacopo Pozzi incontra @PetraLoreggian voce di… - zazoomblog : Mondiali Cortina Bassino è doro nel gigante parallelo - #Mondiali #Cortina #Bassino #gigante -

Ultime Notizie dalla rete : Cortina 2021

Marta Bassino oro in parallelo ai Mondiali di sci di ...'Sventola finalmente il tricolore a! Fantastica Marta Bassino, oro nel gigante parallelo e prima medaglia #ItaliaTeam ai Mondiali di Sci alpino. Complimenti a Marta e alla Fisiofficial! Ora non fermiamoci più'. Così il ...Arriva la prima medaglia italiana ai Mondiali di Cortina: è della 24enne piemontese Marta Bassino, oro nel gigante parallelo femminile. In finale la Bassino ha battuto l'austriaca Katharina ...L'Italia si è finalmente sbloccata ai Mondiali di Cortina e lo ha fatto grazie alla medaglia d'oro conquistata da Marta Bassino in parallelo. Un incredibile trionfo al termine di una giornata "pazza" ...