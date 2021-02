Cortina 2021: Malagò, ‘Sventola finalmente il tricolore, fantastica Bassino’ (Di martedì 16 febbraio 2021) Cortina, 16 feb. (Adnkronos) – “Sventola finalmente il tricolore a Cortina 2021! fantastica Marta Bassino, oro nel gigante parallelo e prima medaglia #ItaliaTeam ai Mondiali di Sci alpino. Complimenti a Marta e alla Fisiofficial! Ora non fermiamoci più”. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò via twitter si complimenta con Marta Bassino per la medaglia d’oro ai Mondiali di Cortina 2021 oggi nel gigante parallelo, prima medaglia azzurra ai mondiali di casa. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 16 febbraio 2021), 16 feb. (Adnkronos) – “SventolailMarta Bassino, oro nel gigante parallelo e prima medaglia #ItaliaTeam ai Mondiali di Sci alpino. Complimenti a Marta e alla Fisiofficial! Ora non fermiamoci più”. Così il presidente del Coni, Giovannivia twitter si complimenta con Marta Bassino per la medaglia d’oro ai Mondiali dioggi nel gigante parallelo, prima medaglia azzurra ai mondiali di casa. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Agenzia_Ansa : Cortina 2021 - L'azzurra Marta Bassino ha vinto la medaglia d'oro nel gigante parallelo dei mondiali di sci di Cort… - Corriere : ??Marta Bassino vince il parallelo femminile ai Mondiali di Cortina ed è oro - repubblica : ?? Sci, Mondiali di Cortina: prima medaglia per l'Italia, Marta Bassino conquista l'oro nel gigante parallelo - olga453901841 : RT @AnsaVeneto: Cortina: Bassino trionfa nel parallelo, è oro Italia. Prima medaglia per la squadra azzurra ai Mondiali cortinesi #ANSA htt… - AnsaVeneto : Cortina: Bassino trionfa nel parallelo, è oro Italia. Prima medaglia per la squadra azzurra ai Mondiali cortinesi… -