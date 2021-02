Cortina 2021 | Bassino | ' ex aequo giusto | abbiamo fatto lo stesso tempo'

(Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "L'excon Katharina Liensberger? E' andata come doveva andare,loe quel che è". Lo dice all'Adnkronos Marta, prima medaglia d'oro italiana ai Mondiali dinel gigante parallelo femminile excon l'austriaca Katharina Liensberger. "La giornata è stata lunga, tosta, impegnativa. Sono partita per combattere, dalla finalissima ho capito che potevo avere una medaglia, oro o argento. Poi quando sono salita sul quad ho cominciato a godermela, ma solo sul podio, cantando l'inno, mi sono resa conto che ero campionessa del mondo e ho dovuto smettere, perché piangevo".

Agenzia_Ansa : Cortina 2021 - L'azzurra Marta Bassino ha vinto la medaglia d'oro nel gigante parallelo dei mondiali di sci di Cort… - Gazzetta_it : #Cortina 2021, gigante parallelo: #MartaBassino è d'oro! - Corriere : ??Marta Bassino vince il parallelo femminile ai Mondiali di Cortina ed è oro

finalmente arrivato, il primo oro per l'Italia, e Marta Bassino se lo gode, raggiante. "Sono contentissima", le sue parole dopo il parallelo vinto ex aequo con l'austriaca Liensberger. "È stata una ...I mondiali di sci di Cortina 2021 nel pieno rispetto della sostenibilità: un obiettivo possibile anche grazie alla partnership tra Fondazione Cortina e Eambiente, società veneziana nata per affiancare le imprese e gli enti per trovare le soluzioni e i percorsi per ridurre e gestire gli impatti ambientali.