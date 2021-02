CorSport | chissà se lo stiramento di Lozano sarebbe stato meno grave se Gattuso lo avesse fermato

(Di martedì 16 febbraio 2021) Il Napoli perde il suo uomo più in forma, Hirving. Il messicano èda una distrazione di secondo grado al bicipite femorale. Rimarrà fuori per un mese. Salterà le due trasferte con Granada e Atalanta, il Benevento, il Sassuolo e il Milan e potrebbe mancare anche all’appuntamento con la Roma in campionato, il 21 marzo. Il Corriere dello Sport si chiede se l’infortuniosecostretto il calciatore a fermarsi. E addebita gli infortuni muscolari anche ad una mancata propensione al turnover da parte del tecnico. “E dopo il Covid e gli infortuni traumatici, ora cominciano a fare capolino le inevitabili problematiche muscolari comuni a tutti i club: dovute all’incredibile serie ...

Stasera sarà fondamentale segnare eche Gattuso non abbia dei rimpianti, "quello di non averci provato neanche per un minuto" una settimana fa. "In quel caos che è accatastato dietro la ...... Victor può già vivere in gruppo, e magari Rino lo aggregherà per fare morale in vista del Verona o per i quarti di Coppa Italia in programma giovedì al Maradona con lo Spezia,, ma al di à ...