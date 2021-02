CorSport: anche il Granada in emergenza, contro il Napoli sarà senza Suarez e Soldado (Di martedì 16 febbraio 2021) anche il Granada non se la passa bene, in quanto a uomini disponibili. A due giorni dal match contro il Napoli, in Europa League, il tecnico spagnolo, Diego Martinez, deve fare i conti con gli infortuni proprio come Gattuso. In particolare in attacco, scrive il Corriere dello Sport. Indisponibile Luis Suarez (solo omonimo del centravanti dell’Atletico Madrid) e probabilmente anche l’esterno Roberto Soldado. “Escluso in partenza Luis Suarez, che a causa di un problema muscolare sarà costretto ai box per almeno 8 settimane. Niente da fare, pertanto, neppure per il ritorno di Fuorigrotta, che rimarrà una chimera anche per i compagni Luis Milla e Quini, anche loro alle prese con malanni muscolari, oltre ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 16 febbraio 2021)ilnon se la passa bene, in quanto a uomini disponibili. A due giorni dal matchil, in Europa League, il tecnico spagnolo, Diego Martinez, deve fare i conti con gli infortuni proprio come Gattuso. In particolare in attacco, scrive il Corriere dello Sport. Indisponibile Luis(solo omonimo del centravanti dell’Atletico Madrid) e probabilmentel’esterno Roberto. “Escluso in partenza Luis, che a causa di un problema muscolarecostretto ai box per almeno 8 settimane. Niente da fare, pertanto, neppure per il ritorno di Fuorigrotta, che rimarrà una chimeraper i compagni Luis Milla e Quini,loro alle prese con malanni muscolari, oltre ...

napolista : CorSport: anche il Granada in emergenza, contro il Napoli sarà senza Suarez e Soldado L’avversaria del Napoli in EL… - CalcioNapoli24 : - napolista : CorSport: chissà se lo stiramento di Lozano sarebbe stato meno grave se Gattuso lo avesse fermato Negli ultimi minu… - Amaro37396696 : @CorSport Il problema è serio , adesso si ricorre anche ai video amatoriali fatti col cellulare pur sparare ??ma per… - MaBasta_bulli : LOTTARE CONTRO IL #BULLISMO PORTA BENE! ? Anche @OfficialASRoma ha aderito alla 'Giornata Nazionale SPORT vs BULLIS… -