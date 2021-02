Coronavirus: tornano le zone rosse in Lombardia, a Napoli scoperta una nuova variante (Di martedì 16 febbraio 2021) Ore di estrema criticità per l’emergenza Coronavirus in Italia. Nonostante la curva epidemiologica non stia facendo registrare al momento enormi squilibri, nelle ultime ore è stato lanciato un vero e proprio appello dagli esperti perchè si torni ad un lockdown duro anche nel nostro Paese. A preoccupare sono le varianti: in numerose Regioni stanno prendendo piede, tanto che 4 comuni della Lombardia da domani saranno in zona rossa. A Napoli, intanto, sarebbe stata individuata una variante ancora sconosciuta. Lombardia, 4 comuni in zona rossa “Si raccomanda di intervenire al fine di contenere e rallentare la diffusione della variante Voc 202012/0, rafforzando/innalzando le misure in tutto il Paese”. Il grido di appello dell’ISS ha preceduto di poche ore l’effettiva iniziativa della ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 16 febbraio 2021) Ore di estrema criticità per l’emergenzain Italia. Nonostante la curva epidemiologica non stia facendo registrare al momento enormi squilibri, nelle ultime ore è stato lanciato un vero e proprio appello dagli esperti perchè si torni ad un lockdown duro anche nel nostro Paese. A preoccupare sono le varianti: in numerose Regioni stanno prendendo piede, tanto che 4 comuni dellada domani saranno in zona rossa. A, intanto, sarebbe stata individuata unaancora sconosciuta., 4 comuni in zona rossa “Si raccomanda di intervenire al fine di contenere e rallentare la diffusione dellaVoc 202012/0, rafforzando/innalzando le misure in tutto il Paese”. Il grido di appello dell’ISS ha preceduto di poche ore l’effettiva iniziativa della ...

