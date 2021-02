Coronavirus Sicilia, il bollettino del 16 febbraio 2021: 625 nuovi casi, tasso di positività sale al 2,7 % (Di martedì 16 febbraio 2021) Sono 625 i nuovi contagi registrati in Sicilia su 22.868 tamponi effettuati.Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a martedì 16 febbraio 2021. Al momento gli attuali positivi nell’Isola sono 34.480 (-69) di cui 33.317 in isolamento domiciliare, 672 i guariti. In terapia intensiva i pazienti sono 158 (+7), mentre in totale i ricoverati in regime ordinario sono 1005(-30). Si registrano purtroppo 22 vittime. Il tasso di positività adesso è al 2,7 %.I casi città per città.Palermo 292, Catania 165, Messina 38, Trapani 14, Siracusa 58, Ragusa 7, Caltanissetta 12, Agrigento 36, Enna 3. Leggi su mediagol (Di martedì 16 febbraio 2021) Sono 625 icontagi registrati insu 22.868 tamponi effettuati.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a martedì 16. Al momento gli attuali positivi nell’Isola sono 34.480 (-69) di cui 33.317 in isolamento domiciliare, 672 i guariti. In terapia intensiva i pazienti sono 158 (+7), mentre in totale i ricoverati in regime ordinario sono 1005(-30). Si registrano purtroppo 22 vittime. Ildiadesso è al 2,7 %.Icittà per città.Palermo 292, Catania 165, Messina 38, Trapani 14, Siracusa 58, Ragusa 7, Caltanissetta 12, Agrigento 36, Enna 3.

