Coronavirus, oggi nel Lazio 894 nuovi casi, diminuiscono i decessi. Ecco il bollettino delle Asl (Di martedì 16 febbraio 2021) Su oltre 10.000 tamponi e quasi 21.000 antigenici (per un totale di oltre 31.000 test), nelle ultime 24 ore nel Lazio si sono registrati 894 casi positivi (+134 rispetto a ieri). Sono 32 i pazienti deceduti e 2.031 quelli guariti. "Aumentano i casi, mentre diminuiscono i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende sotto al 3%. I casi a Roma città sono sotto quota 600? – commenta l'assessore D'Amato. Leggi anche: Rischio nuovo lockdown totale con Draghi? Ipotesi zone rosse per la variante inglese: cosa dicono gli esperti Coronavirus nel Lazio: la situazione nelle Asl Nella Asl Roma 1 sono 299 i casi nelle ultime 24h e si tratta di ...

