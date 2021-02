Coronavirus, nuova variante individuata a Napoli (Di martedì 16 febbraio 2021) Una nuova variante del Covid è stata individuata a Napoli. E’ la stessa trovata nel Regno Unito. Approfondimenti in corso. ROMA – Una nuova variante del Covid è stata individuata a Napoli. L’annuncio è arrivato dall’Istituto Pascale e dall’Università Federico II. Si tratta di un primo caso assoluto in Italia. Prima della città partenopea, la mutazione, denominata B.1.525, era stata trovata in Gran Bretagna (32 casi), in Nigeria, Danimarca e Stati Uniti. Gli accertamenti proseguiranno nei prossimi giorni per cercare di capire meglio la mutazione e verificare l’efficacia del vaccino. La nota della Regione Campania A dare notizia della nuova variante è stata la Regione Campania con una nota, riportata da La ... Leggi su newsmondo (Di martedì 16 febbraio 2021) Unadel Covid è stata. E’ la stessa trovata nel Regno Unito. Approfondimenti in corso. ROMA – Unadel Covid è stata. L’annuncio è arrivato dall’Istituto Pascale e dall’Università Federico II. Si tratta di un primo caso assoluto in Italia. Prima della città partenopea, la mutazione, denominata B.1.525, era stata trovata in Gran Bretagna (32 casi), in Nigeria, Danimarca e Stati Uniti. Gli accertamenti proseguiranno nei prossimi giorni per cercare di capire meglio la mutazione e verificare l’efficacia del vaccino. La nota della Regione Campania A dare notizia dellaè stata la Regione Campania con una nota, riportata da La ...

