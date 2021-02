Coronavirus, Moderna annuncia ritardi a febbraio sui vaccini in Europa. Il Sudafrica rinuncia ad Astrazeneca (Di martedì 16 febbraio 2021) UNIONE EUROPEA EPA/ABIR SULTAN I ritardi saranno recuperati a marzo Altri ritardi in arrivo sul versante vaccini. Secondo quanto comunicato da una portavoce della Commissione europea, Moderna «ha annunciato qualche ritardo nelle consegne di febbraio, che saranno recuperate a marzo». La Commissione ha già preso accordi con la casa farmaceutica per un totale di 160 milioni di dosi. Parallelamente, secondo quanto riportato dalla stampa tedesca, l’Unione europea si starebbe muovendo per stilare un contratto di preacquisti di ulteriori 150 milioni di dosi con la stessa azienda americana. La portavoce non si è però espressa su ulteriori dettagli riguardanti numeri e tempi («non commentiamo sui negoziati in corso»). Sudafrica EPA/KIM LUDBROOK Alcuni agenti ... Leggi su open.online (Di martedì 16 febbraio 2021) UNIONE EUROPEA EPA/ABIR SULTAN Isaranno recuperati a marzo Altriin arrivo sul versante. Secondo quanto comunicato da una portavoce della Commissione europea,«hato qualche ritardo nelle consegne di, che saranno recuperate a marzo». La Commissione ha già preso accordi con la casa farmaceutica per un totale di 160 milioni di dosi. Parallelamente, secondo quanto riportato dalla stampa tedesca, l’Unione europea si starebbe muovendo per stilare un contratto di preacquisti di ulteriori 150 milioni di dosi con la stessa azienda americana. La portavoce non si è però espressa su ulteriori dettagli riguardanti numeri e tempi («non commentiamo sui negoziati in corso»).EPA/KIM LUDBROOK Alcuni agenti ...

