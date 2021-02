Coronavirus Liguria, oggi 221 nuovi casi e 10 morti: il bollettino (Di martedì 16 febbraio 2021) Sono 221 i nuovi contagi da Coronavirus in Liguria secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 10 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 4028 tamponi molecolari. Dal bollettino quotidiano emergono in tutto 646 pazienti ospedalizzati nelle strutture della Regione, 9 meno di ieri, dei quali 59 sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Ad oggi in isolamento domiciliare si trovano 4314 persone. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 febbraio 2021) Sono 221 icontagi dainsecondo ilreso noto. Da ieri sono stati registrati altri 10. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 4028 tamponi molecolari. Dalquotidiano emergono in tutto 646 pazienti ospedalizzati nelle strutture della Regione, 9 meno di ieri, dei quali 59 sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Adin isolamento domiciliare si trovano 4314 persone. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

