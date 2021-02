Coronavirus, la variante inglese arriva anche nel Lazio. D’Amato: ‘Massima attenzione’ (Di martedì 16 febbraio 2021) L’Istituto Superiore di Sanità ha condotto un’indagine sulla variante inglese del Coronavirus nel nostro Paese. Dalla reLazione tecnica emerge che la circoLazione di questa specifica variante è ‘sostenuta’ e che, probabilmente, è destinata a diventare quella prevalente nei prossimi mesi. Leggi anche: Roma e il Lazio tornano in zona arancione? variante inglese e RT preoccupano: rischio nuove chiusure A livello nazionale la stima di ‘prevalenza’ della variante inglese del virus è pari al 17,8%. Per ottenere questo dato sono stati analizzati un totale di 852 campioni per 82 laboratori, provenienti da 16 regioni e province autonome. La motivazione per cui l’ISS sta monitorando la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 16 febbraio 2021) L’Istituto Superiore di Sanità ha condotto un’indagine sulladelnel nostro Paese. Dalla rene tecnica emerge che la circone di questa specificaè ‘sostenuta’ e che, probabilmente, è destinata a diventare quella prevalente nei prossimi mesi. Leggi: Roma e iltornano in zona arancione?e RT preoccupano: rischio nuove chiusure A livello nazionale la stima di ‘prevalenza’ delladel virus è pari al 17,8%. Per ottenere questo dato sono stati analizzati un totale di 852 campioni per 82 laboratori, provenienti da 16 regioni e province autonome. La motivazione per cui l’ISS sta monitorando la ...

