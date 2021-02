Coronavirus Italia, il bollettino del 16 febbraio 2021: 10.386 nuovi casi, 336 i decessi (Di martedì 16 febbraio 2021) Sono 10.386 nuovi casi di Coronavirus, e 336 i morti registrati in Italia nelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati sui casi registrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva. nuovi casi: 10.386 (ieri 7.351) casi testati: 84.428 (ieri 58.526) Tamponi (diagnostici e di controllo): 274.019 (ieri 179.278) molecolari: 140.154 di cui 8.839 positivi pari al 6.3% (ieri 9.14%) rapidi: 133.865 di cui 1.529 positivi pari al 1.14% (ieri 0.26%) Attualmente positivi: 393.686 (ieri 398.098) Ricoverati: 18.463, -52 (ieri 18.515, +66) Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.074, -15, 154 nuovi (ieri 2.089, +4, 122 nuovi) Totale ... Leggi su mediagol (Di martedì 16 febbraio 2021) Sono 10.386di, e 336 i morti registrati innelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati suiregistrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi,e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva.: 10.386 (ieri 7.351)testati: 84.428 (ieri 58.526) Tamponi (diagnostici e di controllo): 274.019 (ieri 179.278) molecolari: 140.154 di cui 8.839 positivi pari al 6.3% (ieri 9.14%) rapidi: 133.865 di cui 1.529 positivi pari al 1.14% (ieri 0.26%) Attualmente positivi: 393.686 (ieri 398.098) Ricoverati: 18.463, -52 (ieri 18.515, +66) Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.074, -15, 154(ieri 2.089, +4, 122) Totale ...

