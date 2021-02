Coronavirus in Umbria, il bollettino del 16 febbraio: 11 morti, 233 nuovi positivi e 89 guariti (Di martedì 16 febbraio 2021) Coronavirus in Umbria, la mappa al 16 febbraio: tutti i dati comune per comune 16 febbraio 2021 Coronavirus, il bollettino di Spoleto del 16 febbraio: nessun decesso, nessun nuovo positivo e 5 guariti ... Leggi su perugiatoday (Di martedì 16 febbraio 2021)in, la mappa al 16: tutti i dati comune per comune 162021, ildi Spoleto del 16: nessun decesso, nessun nuovo positivo e 5...

VivereGubbio : Coronavirus Umbria, i positivi attuali: dal -7 di Terni al +29 di Perugia, il dato Comune per Comune… - VivereSpoleto : Coronavirus Umbria, i positivi attuali: dal -7 di Terni al +29 di Perugia, il dato Comune per Comune… - VivereTerni : Coronavirus Umbria, i positivi attuali: dal -7 di Terni al +29 di Perugia, il dato Comune per Comune… - viverefoligno : Coronavirus Umbria, i positivi attuali: dal -7 di Terni al +29 di Perugia, il dato Comune per Comune… - vivereassisi : Coronavirus Umbria, i positivi attuali: dal -7 di Terni al +29 di Perugia, il dato Comune per Comune… -