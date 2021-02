Coronavirus in Italia, tasso positività in calo. Scoperta nuova variante inglese (Di martedì 16 febbraio 2021) (Teleborsa) – Sono 10.386 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di oltre 274 mila test effettuati, tra antigenici e tamponi molecolari. Ancora alto, purtroppo, il numero dei morti: 336, in crescita rispetto a ieri. Il tasso di positività è al 3,8%. È quanto emerge dal bollettino di oggi, martedì 16 novembre, del Ministero della Salute. E’ la Lombardia la Regione con il più alto numero di infezioni giornaliero, seguita dalla Campania. Alla fine del mese la variante inglese sarà presente in un nuovo contagiato su due in Italia e nel mese di marzo “arriverà a essere prevalente, grazie alla maggiore capacità di infettare”. Lo afferma l’epidemiologo Alessandro Vespignani in un’intervista a la Repubblica, sottolineando che “Sars-Cov-2 ... Leggi su quifinanza (Di martedì 16 febbraio 2021) (Teleborsa) – Sono 10.386 i nuovi casi diregistrati innelle ultime 24 ore a fronte di oltre 274 mila test effettuati, tra antigenici e tamponi molecolari. Ancora alto, purtroppo, il numero dei morti: 336, in crescita rispetto a ieri. Ildiè al 3,8%. È quanto emerge dal bollettino di oggi, martedì 16 novembre, del Ministero della Salute. E’ la Lombardia la Regione con il più alto numero di infezioni giornaliero, seguita dalla Campania. Alla fine del mese lasarà presente in un nuovo contagiato su due ine nel mese di marzo “arriverà a essere prevalente, grazie alla maggiore capacità di infettare”. Lo afferma l’epidemiologo Alessandro Vespignani in un’intervista a la Repubblica, sottolineando che “Sars-Cov-2 ...

Agenzia_Ansa : Sono 10.386 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Sa… - fanpage : 'La #varianteinglese avrà raggiunto il 50% in Italia a fine febbraio' - LegaSalvini : #RICCIARDI CHIEDE 'LOCKDOWN TOTALE E IMMEDIATO IN TUTTA ITALIA. E NIENTE SCI' - davidedionisi_ : RT @vaticannews_it: #16febbraio @acs_italia raccolta fondi per sostenere istituzioni dedicate a San Giuseppe #UK @catholicEW “irresponsabi… - oss_romano : RT @vaticannews_it: #16febbraio @acs_italia raccolta fondi per sostenere istituzioni dedicate a San Giuseppe #UK @catholicEW “irresponsabi… -