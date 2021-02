Coronavirus in Italia, il bollettino del 16 febbraio: 10.386 nuovi casi (Di martedì 16 febbraio 2021) I dati di oggi del Coronavirus I dati del contagio da Coronavirus di oggi, martedì 16 febbraio 2021, registrano 10.386 casi e 336 vittime. Sale di nuovo oltre il 10mila il numero dei totali positivi, salgono anche i decessi. Tasso di positività al 3,8%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi in Italia sono un totale di 393.686, con un decremento di -4.412. 154 sono i nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 14.444 unità, un numero superiore rispetto al giorno precedente. Scende rispetto a ieri il numero delle persone in isolamento domiciliare e rimane ancora sotto i 20mila il totale dei ricoverati, oggi è di 18.463 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le prime tre regioni a registrare i dati più numeri, seguite da Emilia ... Leggi su 361magazine (Di martedì 16 febbraio 2021) I dati di oggi delI dati del contagio dadi oggi, martedì 162021, registrano 10.386e 336 vittime. Sale di nuovo oltre il 10mila il numero dei totali positivi, salgono anche i decessi. Tasso di positività al 3,8%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi insono un totale di 393.686, con un decremento di -4.412. 154 sono iingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 14.444 unità, un numero superiore rispetto al giorno precedente. Scende rispetto a ieri il numero delle persone in isolamento domiciliare e rimane ancora sotto i 20mila il totale dei ricoverati, oggi è di 18.463 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le prime tre regioni a registrare i dati più numeri, seguite da Emilia ...

