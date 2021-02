Coronavirus in Italia, il bollettino del 16 febbraio: 10.386 nuovi casi e 336 morti. L’indice di positività in leggero calo (Di martedì 16 febbraio 2021) Massimo Galli: «Io mi ritrovo un reparto invaso da nuove varianti, e questo riguarda tutta l’Italia. Ciò fa facilmente prevedere che a breve avremo problemi più seri» Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 16 febbraio 2021) Massimo Galli: «Io mi ritrovo un reparto invaso da nuove varianti, e questo riguarda tutta l’. Ciò fa facilmente prevedere che a breve avremo problemi più seri»

