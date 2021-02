Coronavirus, il Sudafrica rinuncia ad AstraZeneca: chiesto il ritiro di un milione di dosi. Bagno di folla in spiaggia per Bolsonaro: selfie e abbracci senza mascherina (Di martedì 16 febbraio 2021) Sudafrica EPA/KIM LUDBROOK Alcuni agenti di polizia durante un controllo in un centro per il programma di alimentazione a Johannesburg, in SudafricaIl Sudafrica chiede il ritiro di un milione di dosi del vaccino AstraZeneca Il governo del Sudafrica ha deciso di rinunciare al vaccino AstraZeneca, che in un primo studio su poche migliaia di volontari si è dimostrato inefficace contro la variante locale del Coronavirus 501Y.V2, ormai dominante nel Paese. Come riporta il quotidiano indiano Economic Times, il Sudafrica ha quindi chiesto al Serum institute of India di riprendersi il milione di dosi di vaccino consegnato all’inizio ... Leggi su open.online (Di martedì 16 febbraio 2021)EPA/KIM LUDBROOK Alcuni agenti di polizia durante un controllo in un centro per il programma di alimentazione a Johannesburg, inIlchiede ildi undidel vaccinoIl governo delha deciso dire al vaccino, che in un primo studio su poche migliaia di volontari si è dimostrato inefficace contro la variante locale del501Y.V2, ormai dominante nel Paese. Come riporta il quotidiano indiano Economic Times, ilha quindial Serum institute of India di riprendersi ildidi vaccino consegnato all’inizio ...

Miki_2313 : RT @sole24ore: Coronavirus oggi. Vaccino J&J modificato in Sudafrica, al via sperimentazione - alinatede : RT @sole24ore: Coronavirus oggi. Vaccino J&J modificato in Sudafrica, al via sperimentazione - Profilo3Marco : RT @sole24ore: Coronavirus oggi. Vaccino J&J modificato in Sudafrica, al via sperimentazione - Italia_Notizie : Coronavirus oggi. Vaccino J&J modificato in Sudafrica, al via sperimentazione - RobRe62 : RT @sole24ore: Coronavirus oggi. Vaccino J&J modificato in Sudafrica, al via sperimentazione -