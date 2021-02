Coronavirus: il caso della nuova variante B1525 trovata già in 10 Paesi (Di martedì 16 febbraio 2021) Nel nuovo ceppo sarebbe stata osservata la mutazione E484k della proteina Spike. Intanto in Alto Adige salgono a 6 i casi di variante ... Leggi su today (Di martedì 16 febbraio 2021) Nel nuovo ceppo sarebbe stata osservata la mutazione E484kproteina Spike. Intanto in Alto Adige salgono a 6 i casi di...

MauroBartolett3 : RT @sole24ore: Coronavirus, dal 25% della Campania al caso Pescara: ecco quanto è diffusa la variante inglese in Italia - Italia_Notizie : Coronavirus, dal 25% della Campania al caso Pescara: ecco quanto è diffusa la variante inglese in Italia - RobRe62 : RT @sole24ore: Coronavirus, dal 25% della Campania al caso Pescara: ecco quanto è diffusa la variante inglese in Italia - ADM_assdemxmi : RT @unimib: A un anno dal primo caso riscontrato in Italia, esce il #libro “Esperienze di vita. Nei giorni del silenzio – La Bicocca al tem… - zazoomblog : Coronavirus dal 25% della Campania al caso Pescara: ecco quanto è diffusa la variante inglese in Italia -… -