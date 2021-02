Coronavirus, il bollettino di oggi 16 febbraio: 42 decessi in Veneto, 34 in Puglia. Bonaccini: 'Emilia potrebbe diventare arancione' (Di martedì 16 febbraio 2021) Gli aggiornamenti sull'emergenza Coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi martedì 16 febbraio 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: ... Leggi su today (Di martedì 16 febbraio 2021) Gli aggiornamenti sull'emergenzain Italia neldel ministero della Salute dimartedì 162021. I nuovi casi, ie i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: ...

SkyTG24 : Covid Lombardia, Moratti: 'Vaccini? Per over 80 non c'è da aver fretta'. DIRETTA - SkyTG24 : #Coronavirus, i dati del bollettino di oggi - PagineRomaniste : #Coronavirus, il bollettino del Ministero della Salute: 10.386 nuovi casi, 336 decessi - SanitaInf : ?? Il bollettino del 16 febbraio ??? - Adnkronos : ++CORONAVIRUS ITALIA++ I dati delle ultime 24 ore forniti dal ministero della Salute -