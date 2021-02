Coronavirus, il bollettino di oggi 16 febbraio 2021: i nuovi casi Covid regione per regione (Di martedì 16 febbraio 2021) Gli aggiornamenti sull'emergenza Coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi martedì 16 febbraio 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: ... Leggi su today (Di martedì 16 febbraio 2021) Gli aggiornamenti sull'emergenzain Italia neldel ministero della Salute dimartedì 16. I, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: ...

SkyTG24 : Covid Lombardia, Moratti: 'Vaccini? Per over 80 non c'è da aver fretta'. DIRETTA - SkyTG24 : #Coronavirus, i dati del bollettino di oggi - TgrRai : RT @TgrVeneto: Vaccini al centro della conferenza stampa del presidente del Veneto, Luca Zaia. Pronto l'acquisto di 27 milioni di dosi. Ma… - Bt43072208 : RT @Gazzettino: Coronavirus in Veneto, 4 vittime e 534 contagi nella notte Il bollettino - Gazzettino : Coronavirus in Veneto, 4 vittime e 534 contagi nella notte Il bollettino -