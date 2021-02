Coronavirus, il bollettino di oggi: 10.386 casi e 336 morti nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività in calo al 3,8 (Di martedì 16 febbraio 2021) Sono 10.386 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 7.351 di ieri, ma con molti più tamponi (274.019, circa 95mila in più rispetto al giorno precedente). Il tasso di positività scende ancora, da 4,1% al 3,8% di oggi. I decessi sono, invece, in aumento: 336 contro i 258 di lunedì, per un totale di 94.171 vittime dall’inizio dell’epidemia. Dopo due giorni di aumento tornano a scendere anche le terapie intensive, 2.074 (-15) e i ricoveri ordinari, 18.463 (-52). Continua il calo degli attualmente positivi: 393.686 (-4.412), 373.149 (-4.345) si trovano dei quali si trovano in isolamento domiciliare. I guariti sono 14.444 in più. La regione con l’incremento maggiore di nuovi casi è la Lombardia ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 16 febbraio 2021) Sono 10.386 i nuovidiregistrati in Italia24 ore, contro i 7.351 di ieri, ma con molti più tamponi (274.019, circa 95mila in più rispetto al giorno precedente). Ildiscende ancora, da 4,1% al 3,8% di. I decessi sono, invece, in aumento: 336 contro i 258 di lunedì, per un totale di 94.171 vittime dall’inizio dell’epidemia. Dopo due giorni di aumento tornano a scendere anche le terapie intensive, 2.074 (-15) e i ricoveri ordinari, 18.463 (-52). Continua ildegli attualmente positivi: 393.686 (-4.412), 373.149 (-4.345) si trovano dei quali si trovano in isolamento domiciliare. I guariti sono 14.444 in più. La regione con l’incremento maggiore di nuoviè la Lombardia ...

SkyTG24 : Covid Lombardia, Moratti: 'Vaccini? Per over 80 non c'è da aver fretta'. DIRETTA - SkyTG24 : #Coronavirus, i dati del bollettino di oggi - ilsussidiario : #Bollettino di #MinisteroSalute con i #dati di #coronavirus di oggi 16 Febbraio 2021 - lucarango88 : @MaurizioSeri1 @you_trend Nel bollettino nazionale sono riportati soltanto i ricoverati in terapia intensiva, in qu… - Gazzetta_it : #Bollettino #coronavirus - I dati e le notizie di oggi, 16 febbraio -